Падение Ил-76. У Буданова говорят, что сегодня должен был состояться обмен пленными

Андрей Юсов заявил, что планируемый обмен сегодня не проводится

Ил-76 (Фото: росСМИ)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в комментарии Радио Свобода, что 24 января действительно должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной.

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В то же время, добавил он, планируемый обмен сегодня не происходит.

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

Юсов отметил, что украинская разведка также проверяет информацию.

Видео момента падения самолета можно просмотреть по ссылке.

Также появились снимки обломков.

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