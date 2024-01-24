Падение Ил-76. У Буданова говорят, что сегодня должен был состояться обмен пленными
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в комментарии Радио Свобода, что 24 января действительно должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной.
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В то же время, добавил он, планируемый обмен сегодня не происходит.
Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.
Юсов отметил, что украинская разведка также проверяет информацию.
- Видео момента падения самолета можно просмотреть по ссылке.
- Также появились снимки обломков.
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