Панама скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів – Зеленський

Президент на полях Генасамблеї ООН провів окремі зустрічі з лідерами Панами та Анголи

Володимир Зеленський та Хосе Рауль Муліно (Фото: ОП)

Панама вже скасувала реєстрацію двох сотень російських танкерів, зокрема тих, які є небезпечними для експлуатації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно на полях Генасамблеї ООН.

Лідери обговорили важливість санкцій проти російського тіньового флоту.

"Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів, зокрема тих, які є небезпечними для використання", – наголосив Зеленський.

Також президенти говорили про об’єднання зусиль для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна готує резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей. І її підтримка з боку Панами буде важливою, додав глава держави.

Він подякував Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, українців і особливо дітей.

"Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", – сказав Зеленський.

Офіс президента уточнив, що президент також розповів, що Україна вже перебуває на фінальному етапі відкриття посольства у столиці Панами, та відзначив підтримку з боку панамського уряду в цьому процесі.

Зеленський поінформував Муліно про злочини Росії проти дітей, зокрема про те, як росіяни вивозять їх із дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях до Росії. Президент наголосив, що вони роблять усе, щоб стерти ідентичність юних українців та змусити забути рідну мову.

Глава держави запросив Муліно приїхати до України.

Також цього дня Зеленський зустрівся з президентом Анголи Жуаном Лоренсу.

"Поговорили про те, як можемо зробити наші відносини ближчими й ефективнішими. Розповів про нашу гуманітарну програму "Зерно з України", завдяки якій ми разом із партнерами допомагаємо продовольством країнам, яким це потрібно. Говорили й про партнерство в аграрній сфері та технологіях", – зазначив глава держави.

Зеленський озвучив конкретні пропозиції для партнерства та запросив делегацію Анголи приїхати до України для детального обговорення можливих спільних проєктів. Президент Анголи висловив зацікавленість.

ДОПОВНЕНО О 22:13. ОП повідомив про зустріч Зеленського з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Вони обговорили шляхи досягнення реального миру для України.

Глава держави наголосив, що Україна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі. Він акцентував, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, але Кремль такої готовності не показує. Щоб розблокувати шлях до діалогу, потрібен тиск міжнародної спільноти.

Президент Бразилії зазначив, що його країна готова відігравати роль у мирному процесі, а також повідомив про свої контакти з російським диктатором Володимиром Путіним та іншими лідерами в контексті зусиль із припинення війни.

Президент поінформував про реальну ситуацію на полі бою та російські маніпулятивні спроби зобразити воєнні перемоги.

Глава держави запросив Сілву відвідати Україну з візитом.

19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти держави-агресора.

Фон дер Ляєн розповіла, що він стосуватиметься енергетики, банківської сфери та експорту товарів і технологій. Також ЄС запроваджує санкції проти 118 додаткових суден із тіньового флоту. Загалом під санкціями ЄС опинилось понад 560 суден.