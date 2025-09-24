Велика Сімка та Євросоюз обговорили додаткові економічні обмеження щодо Росії
Міністри закордонних справ Групи Семи й глава європейської дипломатії Кайї Каллас під час зустрічі на Генеральній асамблеї ООН обговорили запровадження нових економічних обмежень щодо країни-агресора РФ. Відповідна спільна заява була опублікована урядом Канади, яка головує у G7.
"Ми обговорили запровадження додаткових економічних витрат для Росії, включаючи вжиття заходів проти посередників з третіх країн. Ми вітаємо триваючі дискусії між міністрами фінансів країн G7 щодо подальшого використання [заморожених] російських суверенних активів для підтримки України", – йдеться у документі.
Окрім цього, члени Групи Семи і глава дипломатії ЄС висловили "занепокоєння" щодо останніх порушень Росією повітряного простору Естонії, Польщі і Румунії та назвали інциденти "неприйнятними" і такими, що становлять загрозу міжнародній безпеці.
"Ми підкреслили наше незмінне прагнення співпрацювати задля досягнення тривалого миру та побудови сильної, незалежної, суверенної та процвітаючої України, продовжуючи координувати з США надання Україні надійних та переконливих гарантій безпеки", – також вказується у спільній заяві.
До Групи Семи входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія.
- 21 вересня, у відповідь на заклик президента США Трампа до Європи чинити більший тиск на Китай, його французький колега Макрон закликав розглянути вторинні санкції, які б безпосередньо стосувались Росії.
- 23 вересня Трамп на Генасамблеї ООН заявив про готовність його країни запровадити мита проти РФ, але лише разом з європейськими партнерами.
