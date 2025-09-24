Велика Сімка та Євросоюз обговорили додаткові економічні обмеження щодо Росії

G7 і Каллас розглянули, зокрема, заходи проти посередників Москви з третіх країн

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Міністри закордонних справ Групи Семи й глава європейської дипломатії Кайї Каллас під час зустрічі на Генеральній асамблеї ООН обговорили запровадження нових економічних обмежень щодо країни-агресора РФ. Відповідна спільна заява була опублікована урядом Канади, яка головує у G7.

"Ми обговорили запровадження додаткових економічних витрат для Росії, включаючи вжиття заходів проти посередників з третіх країн. Ми вітаємо триваючі дискусії між міністрами фінансів країн G7 щодо подальшого використання [заморожених] російських суверенних активів для підтримки України", – йдеться у документі.

Читайте також Росія знаходиться в глибокій економічній кризі. Економіст про вплив санкцій на РФ

Окрім цього, члени Групи Семи і глава дипломатії ЄС висловили "занепокоєння" щодо останніх порушень Росією повітряного простору Естонії, Польщі і Румунії та назвали інциденти "неприйнятними" і такими, що становлять загрозу міжнародній безпеці.

"Ми підкреслили наше незмінне прагнення співпрацювати задля досягнення тривалого миру та побудови сильної, незалежної, суверенної та процвітаючої України, продовжуючи координувати з США надання Україні надійних та переконливих гарантій безпеки", – також вказується у спільній заяві.

До Групи Семи входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія.