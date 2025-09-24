Большая Семерка и Евросоюз обсудили дополнительные экономические ограничения насчет России
Министры иностранных дел Группы Семи и глава европейской дипломатии Кайи Каллас во время встречи на Генеральной ассамблее ООН обсудили введение новых экономических ограничений в отношении страны-агрессора РФ. Соответствующее совместное заявление было опубликованный правительством Канады, которая председательствует в G7.
"Мы обсудили введение дополнительных экономических расходов для России, включая принятие мер против посредников из третьих стран. Мы приветствуем продолжающиеся дискуссии между министрами финансов стран G7 относительно дальнейшего использования [замороженных] российских суверенных активов для поддержки Украины", – говорится в документе.
Кроме этого, члены Группы Семи и глава дипломатии ЕС выразили "обеспокоенность" относительно последних нарушений Россией воздушного пространства Эстонии, Польша і Румынии и назвали инциденты "неприемлемыми" и представляющими угрозу международной безопасности.
"Мы подчеркнули наше неизменное стремление сотрудничать для достижения прочного мира и построения сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины, продолжая координировать с США предоставление Украине надежных и убедительных гарантий безопасности", – также указывается в совместном заявлении.
В Группу Семи входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.
- 21 сентября, в ответ на призыв президента США Трампа к Европе оказывать большее давление на Китай, его французский коллега Макрон призвал рассмотреть вторичные санкции, которые бы непосредственно касались России.
- 23 сентября Трамп на Генассамблее ООН заявил о готовности его страны ввести пошлины против РФ, но только вместе с европейскими партнерами.
