Панама отменила регистрацию более 200 российских танкеров – Зеленский

Панама отменила регистрацию более 200 российских танкеров – Зеленскийдополнено
Панама уже отменила регистрацию двух сотен российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для эксплуатации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино на полях Генассамблеи ООН.
Лидеры обсудили важность санкций против российского теневого флота.
"Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования", – подчеркнул Зеленский.
Также президенты говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. И ее поддержка со стороны Панамы будет важной, добавил глава государства.
Он поблагодарил Панаму за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, украинцев и особенно детей.
"Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", – сказал Зеленский.
Офис президента уточнил, что президент также рассказал, что Украина уже находится на финальном этапе открытия посольства в столице Панамы, и отметил поддержку со стороны панамского правительства в этом процессе.
Зеленский проинформировал Мулино о преступлениях России против детей, в частности о том, как россияне вывозят их из детских домов на временно оккупированных территориях в Россию. Президент подчеркнул, что они делают все, чтобы стереть идентичность юных украинцев и заставить забыть родной язык.
Глава государства пригласил Мулино приехать в Украину.
Также в этот день Зеленский встретился с президентом Анголы Жуаном Лоренсу.
"Поговорили о том, как можем сделать наши отношения ближе и эффективнее. Рассказал о нашей гуманитарной программе "Зерно из Украины", благодаря которой мы вместе с партнерами помогаем продовольствием нуждающимся странам. Говорили и о партнерстве в аграрной сфере и технологиях", – отметил глава государства.
Зеленский озвучил конкретные предложения для партнерства и пригласил делегацию Анголы приехать в Украину для детального обсуждения возможных совместных проектов. Президент Анголы выразил заинтересованность.
ДОПОЛНЕНО В 22:15. ОП сообщил о встрече Зеленского с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Они обсудили пути достижения реального мира для Украины.
Глава государства подчеркнул, что Украина хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире. Он акцентировал, что готов ко встрече с российской стороной на уровне лидеров, но Кремль такой готовности не показывает. Чтобы разблокировать путь к диалогу, необходимо давление международного сообщества.
Президент Бразилии отметил, что его страна готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с российским диктатором Владимиром Путиным и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны. Президент проинформировал о реальной ситуации на поле боя и российских манипуляционных попытках изобразить военные победы.
Глава государства пригласил Силву посетить Украину с визитом.
- 19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против государства-агрессора.
- Фон дер Ляйен рассказала, что он будет касаться энергетики, банковской сферы и экспорта товаров и технологий. Также ЕС вводит санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота. Всего под санкциями ЕС оказалось более 560 судов.
