Панама отменила регистрацию более 200 российских танкеров – Зеленский

Президент на полях Генассамблеи ООН провел отдельные встречи с лидерами Панамы и Анголы

Владимир Зеленский и Хосе Рауль Мулино (Фото: ОП)

Панама уже отменила регистрацию двух сотен российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для эксплуатации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино на полях Генассамблеи ООН.

Лидеры обсудили важность санкций против российского теневого флота.

"Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования", – подчеркнул Зеленский.

Также президенты говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. И ее поддержка со стороны Панамы будет важной, добавил глава государства.

Он поблагодарил Панаму за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, украинцев и особенно детей.

"Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", – сказал Зеленский.

Офис президента уточнил, что президент также рассказал, что Украина уже находится на финальном этапе открытия посольства в столице Панамы, и отметил поддержку со стороны панамского правительства в этом процессе.

Зеленский проинформировал Мулино о преступлениях России против детей, в частности о том, как россияне вывозят их из детских домов на временно оккупированных территориях в Россию. Президент подчеркнул, что они делают все, чтобы стереть идентичность юных украинцев и заставить забыть родной язык.

Глава государства пригласил Мулино приехать в Украину.

Также в этот день Зеленский встретился с президентом Анголы Жуаном Лоренсу.

"Поговорили о том, как можем сделать наши отношения ближе и эффективнее. Рассказал о нашей гуманитарной программе "Зерно из Украины", благодаря которой мы вместе с партнерами помогаем продовольствием нуждающимся странам. Говорили и о партнерстве в аграрной сфере и технологиях", – отметил глава государства.

Зеленский озвучил конкретные предложения для партнерства и пригласил делегацию Анголы приехать в Украину для детального обсуждения возможных совместных проектов. Президент Анголы выразил заинтересованность.

ДОПОЛНЕНО В 22:15. ОП сообщил о встрече Зеленского с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Они обсудили пути достижения реального мира для Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире. Он акцентировал, что готов ко встрече с российской стороной на уровне лидеров, но Кремль такой готовности не показывает. Чтобы разблокировать путь к диалогу, необходимо давление международного сообщества.

Президент Бразилии отметил, что его страна готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с российским диктатором Владимиром Путиным и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны. Президент проинформировал о реальной ситуации на поле боя и российских манипуляционных попытках изобразить военные победы.

Глава государства пригласил Силву посетить Украину с визитом.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против государства-агрессора.

Фон дер Ляйен рассказала, что он будет касаться энергетики, банковской сферы и экспорта товаров и технологий. Также ЕС вводит санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота. Всего под санкциями ЕС оказалось более 560 судов.