Пані посол Естонії про відправлення західних військ до України: Для нас це не червона лінія

Аннелі Кольк зазначила, що Естонія розраховує на спільну позицію ЄС чи НАТО

Аннелі Кольк (Фото: КНУ імені Шевченка)

Естонія готова обговорювати можливість відправлення західних військ до України з іншими державами, адже для Таллінна це не є червоною лінією. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

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"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", – наголосила вона.

Кольк зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.

"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", – сказала пані посол.

13 травня Breaking Defence писало, що уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України для виконання тилових завдань.

14 травня міністр оборони Естонії Певкур заявив, що ідея відправлення західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні країни, ні на рівні ЄС.

25 травня президент Естонії Каріс, коментуючи можливість відправлення західних військ до України, заявив, що сам Київ не бачить у цьому потреби.

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