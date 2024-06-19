Пані посол Естонії про відправлення західних військ до України: Для нас це не червона лінія
Аннелі Кольк (Фото: КНУ імені Шевченка)

Естонія готова обговорювати можливість відправлення західних військ до України з іншими державами, адже для Таллінна це не є червоною лінією. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

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"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", – наголосила вона.

Кольк зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.

"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", – сказала пані посол.

  • 13 травня Breaking Defence писало, що уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України для виконання тилових завдань.
  • 14 травня міністр оборони Естонії Певкур заявив, що ідея відправлення західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні країни, ні на рівні ЄС.
  • 25 травня президент Естонії Каріс, коментуючи можливість відправлення західних військ до України, заявив, що сам Київ не бачить у цьому потреби.

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