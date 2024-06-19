Посол Эстонии об отправлении западных войск в Украину: Для нас это не красная линия
Эстония готова обсуждать возможность отправки западных войск в Украину с другими государствами, ведь для Таллинна это не красная линия. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского Союза", – подчеркнула она.
Кольк отметила, что эстонские чиновники обсуждают этот вопрос, в том числе на уровне Министерства обороны страны.
"И недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас на нашей земле", – сказала посол.
- 13 мая Breaking Defence писало, что правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину для выполнения тыловых задач.
- 14 мая министр обороны Эстонии Певкур заявил, что идея отправки западных военных в Украину не получила никакого развития ни на уровне страны, ни на уровне ЕС.
- 25 мая президент Эстонии Карис, комментируя возможность отправки западных войск в Украину, заявил, что сам Киев не видит в этом необходимости.
Читайте также: Премьер Эстонии: У нас нет "плана Б" на случай победы России в войне