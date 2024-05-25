Президент Эстонии об отправке войск в Украину: Сам Киев пока не видит в этом нужды

Алар Карис заявил, что этот вопрос следует обсуждать не внутри Эстонии, а на уровне союзников

Алар Карис (Фото: EPA)

Президент Эстонии Алар Карис, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, заявил, что сам Киев не видит в этом необходимости. Об этом он рассказал в интервью финской телерадиокомпании Yle.

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Карис заявил, что не он и даже не правительство принимает соответствующее решение. Это, по его словам, относится к полномочиям парламента страны.

Политик отметил, что Украине необходимы не военные, а западное вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

"Если такой момент когда-нибудь наступит, то ввод войск нужно обсуждать не столько внутри Эстонии, но и с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом нужды", — подчеркнул Карис.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

5 апреля премьер Литвы Шимоните заявила, что западные военные инструкторы могли бы прибыть в Украину для обучения бойцов при наличии "должной" противовоздушной обороны.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

14 мая министр обороны Эстонии Певкур заявил, что идея отправления западных военных в Украину не получила развития ни на уровне страны, ни на уровне ЕС.

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