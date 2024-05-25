Президент Естонії про відправлення військ до України: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби

Алар Каріс заявив, що це питання потрібно обговорювати не всередині Естонії, а на рівні союзників

Алар Каріс (Фото: EPA)

Президент Естонії Алар Каріс, коментуючи заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправлення західних військ до України, заявив, що сам Київ не бачить у цьому потреби. Про це він сказав в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії Yle.

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Каріс заявив, що не він і навіть не уряд ухвалює відповідне рішення. Це, за його словами, належить до повноважень парламенту країни.

Політик зазначив, що Україні необхідні не військові, а західне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони.

"Якщо такий момент колись настане, то введення військ потрібно обговорювати не стільки всередині Естонії, а й з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому потреби", – наголосив Каріс.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

5 квітня прем'єрка Литви Шимоніте заявила, що західні військові інструктори могли б прибути до України для навчання бійців за наявності "належної" протиповітряної оборони.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

14 травня міністр оборони Естонії Певкур заявив, що ідея відправлення західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні країни, ні на рівні ЄС.

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