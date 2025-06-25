Папа римський закликав Ізраїль та Іран не мстити після досягнення перемир'я
Папа римський Лев XIV закликав Іран та Ізраїль відмовитись від тактики помсти після згоди на припинення вогню. Про це він заявив на спільній аудієнції 25 червня, передає Vatican news.
Папа римський зазначив, що Ватикан продовжує стежити за розвитком ситуації на Близькому Сході з "увагою та надією".
Він закликав сторони конфлікту вибрати шлях дипломатії та слідувати йому.
"Нехай буде почутий голос, що походить від Всевишнього, хай зціляться рани, завдані кровопролиттям останніх днів. Хай буде відкинута будь-яка логіка переваги і помсти, нехай буде обраний із твердою рішучістю шлях діалогу, дипломатії та миру", – заявив Лев XIV.
- 24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном. Це сталося на 11-й день після початку операції ЦАХАЛ під назвою "Вихідний лев". Її метою було знищити ядерну програму Ірану.
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