Перемир'я Ірану та Ізраїля важливе для України – дослідник Данилов пояснив чим саме

Сходознавець назвав кілька аспектів, чому припинення вогню на Близькому сході важливе для війни Росії в Україні

Ізраїль після атак Ірану (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Перемир'я між Іраном та Ізраїлем важливе, зокрема, й для України. Воно впливає на ціни на нафту, повертає увагу світу до агресії Росії проти України та зменшує глобальну конкуренцію цін на зброю. Про це LIGA.net розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Щодо цін на нафту, то після постів президента США Дональда Трампа про війну Ірану та Ізраїлю вони падають. Наприклад, ф'ючерси на нафту Brent (від якої залежить ціна російської нафти Urals) знизилися на 5,3% – до $67,66 за барель. А Росія фінансує війну проти України, зокрема, й шляхом нафтогазових доходів.

Наразі Іран посідає сьоме місце у світі за видобутком нафти. Він контролює Ормузьку протоку, через яку проходять 20-30% світових постачань нафти та газу. Після першого удару Ізраїлю нафта подорожчала на 8% через страх блокади цієї протоки, але Іран не став цього робити.

Ціни на нафту впали після удару Тегерану по авіабазі США в Катарі 23 червня, а потім ще знизилися після оголошення Трампа про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Росії потрібне зростання цін на нафту, а от Китай, який є найважливішим союзником Ірану та єдиним великим покупцем сирої нафти, навпаки, зацікавлений у низьких цінах. Індія та інші країни Близького Сходу теж дали зрозуміти, що атаки на інфраструктуру з видобутку та експорту нафти і на судноплавство не в їхніх інтересах, пише Reuters.

Окрім того, припинення вогню між країнами повертає увагу світу до агресії Росії проти України та зменшує глобальну конкуренцію цін на зброю, зазначив Данилов.

"Ще один фактор – фіксація поразки не лише Ірану, а й Росії на Близькому Сході, зменшення її регіональних можливостей. Трамп тепер може виглядати ковбоєм-переможцем, що може дати йому новий поштовх шукати шляхів завершення війни в Україні", – каже Данилов.

Керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв зазначив, що ударом по Ірану Трамп показав готовність до рішучих дій і слабкість Москви, адже Тегеран – її союзник. Також є думка, що президент США нібито може так само вдарити по самій Росії.

"Росія та Іран для Трампа – різні кейси. Він готовий бити по іранцях ще з минулої каденції, як бачили за вбивством іранського військового лідера Касема Сулеймані у 2020-му. З Росією інакше", – каже Краєв.