Папа римський завив, що Трамп намагається послабити союз США та Європи

Папа римський Лев XIV вважає, що останні заяви президента США Дональда Трампа про слабкість Європи свідчать про його прагнення розірвати або принаймні серйозно послабити союз між Сполученими Штатами та континентом. Про це повідомляє Sky News.

"Я думаю, що, на жаль, деякі частини цього, які я бачив, вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами... Зауваження, які лунають щодо Європи також в останніх інтерв'ю, я думаю, намагаються розбити те, що має бути дуже важливим союзом сьогодні та в майбутньому", – заявив він.

На запитання журналіста, чи вважає він мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що він "воліє не коментувати це".

"Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є деякі пункти, з якими, на мою думку, багато людей у Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому", – додав папа римський.