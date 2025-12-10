Папа римский завил, что Трамп пытается ослабить союз США и Европы
Папа Римский Лев XIV считает, что последние заявления президента США Дональда Трампа о слабости Европы свидетельствуют о его стремлении разорвать или по крайней мере серьезно ослабить союз между Соединенными Штатами и континентом. Об этом сообщает Sky News.
"Я думаю, что, к сожалению, некоторые части этого, которые я видел, вносят огромные изменения в то, что в течение многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами... Замечания, которые звучат в отношении Европы также в последних интервью, я думаю, пытаются разбить то, что должно быть очень важным союзом сегодня и в будущем", – заявил он.
На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, понтифик ответил, что он "предпочитает не комментировать это".
"Итак, это программа, которую разработали президент Трамп и его советники. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это делать, но в ней есть некоторые пункты, с которыми, по моему мнению, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому", – добавил папа римский.
- 9 декабря Трамп резко раскритиковал Европу, назвав ее "разваливающимся сообществом", а лидеров – слабыми людьми.
- В тот же день понтифик встретился с Зеленским. Папа римский подтвердил готовность Ватикана принять у себя Украину и Россию для возможных переговоров.
