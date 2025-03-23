Павел назвав два напрямки гарантій безпеки для України – від США та Європи

Президент Чехії вважає угоду зі Сполученими Штатами про корисні копалини тією гарантією безпеки, яку може надати Вашингтон

Петр Павел (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Чехії Петр Павел бачить два напрямки гарантій безпеки для України – той, де їх надають Сполучені Штати, і там, де це роблять європейські союзники з "коаліції охочих". Про це він заявив в інтерв'ю Європейській правді.

"Я бачу гарантії безпеки для України за двома напрямками. Перший – це угода між Сполученими Штатами, ми можемо назвати її спрощено угодою про надра", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи дійсно можна вважати угоду про корисні копалини частиною гарантій безпеки, Павел відповів ствердно.

"У практичному плані, якщо в Україні є американська невійськова присутність, є їхні бізнес-інтереси, то можна очікувати, що вони захищатимуть ці інтереси", – пояснив президент Чехії.

Інша частина гарантій безпеки, за його словами, буде від європейських союзників, які висловили готовність підтримувати Україну. Йдеться про "коаліцію рішучих".

"Тобто, держави, які хочуть і можуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – сказав Павел, додавши, що Чехія вже є частиною цієї коаліції.

19 лютого 2025 року The Times писала, що Британія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, аби допомогти забезпечити мир.

13 березня повідомлялося, що Стармер і Макрон ведуть переговори з 37 державами про створення "коаліції охочих" щодо України, якщо буде досягнуто мирного врегулювання.

21 березня The Telegraph повідомляв, що Велика Британія готова патрулювати українське небо в межах "коаліції охочих".