Павел назвал два направления гарантий безопасности для Украины – от США и Европы

Президент Чехии считает соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых той гарантией безопасности, которую может предоставить Вашингтон

Петр Павел (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Чехии Петр Павел видит два направления гарантий безопасности для Украины – то, где их предоставляют Соединенные Штаты, и там, где это делают европейские союзники из "коалиции желающих". Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

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"Я вижу гарантии безопасности для Украины по двум направлениям. Первое – это соглашение между Соединенными Штатами, мы можем назвать его упрощенным соглашением о недрах", – сказал он.

На уточняющий вопрос, действительно ли можно считать соглашение о полезных ископаемых частью гарантий безопасности, Павел ответил утвердительно.

"В практическом плане, если в Украине есть американское невоенное присутствие, есть их бизнес-интересы, то можно ожидать, что они будут защищать эти интересы", – пояснил президент Чехии.

Другая часть гарантий безопасности, по его словам, будет от европейских союзников, выразивших готовность поддерживать Украину. Речь идет о "коалиции решительных".

"То есть государства, которые хотят и могут направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", – сказал Павел, добавив, что Чехия уже является частью этой коалиции.

19 февраля 2025 года The Times писала, что Британия готова послать истребители Typhoon для охраны неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

13 марта сообщалось, что Стармер и Макрон ведут переговоры с 37 государствами о создании "коалиции желающих" в отношении Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование.

21 марта The Telegraph сообщал, что Великобритания готова патрулировать украинское небо в рамках "коалиции желающих".