Павел назвал два направления гарантий безопасности для Украины – от США и Европы
Президент Чехии Петр Павел видит два направления гарантий безопасности для Украины – то, где их предоставляют Соединенные Штаты, и там, где это делают европейские союзники из "коалиции желающих". Об этом он заявил в интервью Европейской правде.
"Я вижу гарантии безопасности для Украины по двум направлениям. Первое – это соглашение между Соединенными Штатами, мы можем назвать его упрощенным соглашением о недрах", – сказал он.
На уточняющий вопрос, действительно ли можно считать соглашение о полезных ископаемых частью гарантий безопасности, Павел ответил утвердительно.
"В практическом плане, если в Украине есть американское невоенное присутствие, есть их бизнес-интересы, то можно ожидать, что они будут защищать эти интересы", – пояснил президент Чехии.
Другая часть гарантий безопасности, по его словам, будет от европейских союзников, выразивших готовность поддерживать Украину. Речь идет о "коалиции решительных".
"То есть государства, которые хотят и могут направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", – сказал Павел, добавив, что Чехия уже является частью этой коалиции.
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- 21 марта The Telegraph сообщал, что Великобритания готова патрулировать украинское небо в рамках "коалиции желающих".