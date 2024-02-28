Пентагон може надати резервні $4 млрд на допомогу Україні – CNN
Пентагон має у своєму розпорядженні $4 млрд внутрішніх резервів, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом. Однак це питання все ще обговорюється в оборонному відомстві. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних співрозмовників у Пентагоні.
Як зазначає видання, раніше у Пентагоні не хотіли витрачати ці кошти без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом. Але зараз обговорюється питання використання грошей для постачання Україні військової техніки без будь-яких гарантій.
За словами співрозмовника CNN, через відсутність допомоги від США українські військові були вимушені відійти від Авдіївки. А оскільки Палата представників відкладає голосування щодо виділення Україні $60 млрд військової допомоги, то Пентагон розглядає інші варіанти для підтримки України в умовах дедалі більшої потреби.
Жодних рішень поки не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає "все більш жахливою", заявили чиновники.
- 14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.
- Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).
- 26 лютого Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.
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