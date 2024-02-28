Пентагон може надати резервні $4 млрд на допомогу Україні – CNN

Фото: EPA

Пентагон має у своєму розпорядженні $4 млрд внутрішніх резервів, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом. Однак це питання все ще обговорюється в оборонному відомстві. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних співрозмовників у Пентагоні.

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Як зазначає видання, раніше у Пентагоні не хотіли витрачати ці кошти без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом. Але зараз обговорюється питання використання грошей для постачання Україні військової техніки без будь-яких гарантій.

За словами співрозмовника CNN, через відсутність допомоги від США українські військові були вимушені відійти від Авдіївки. А оскільки Палата представників відкладає голосування щодо виділення Україні $60 млрд військової допомоги, то Пентагон розглядає інші варіанти для підтримки України в умовах дедалі більшої потреби.

Жодних рішень поки не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає "все більш жахливою", заявили чиновники.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

26 лютого Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

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