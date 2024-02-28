Пентагон может направить резервные $4 млрд на помощь Украине – CNN

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Пентагон располагает $4 млрд внутренних резервов, которые могут быть направлены на помощь Украине, даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом. Однако этот вопрос все еще обсуждается в оборонном ведомстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных собеседников в Пентагоне.

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Как отмечает издание, ранее в Пентагоне не хотели тратить эти средства без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом. Но сейчас обсуждается вопрос использования денег для поставки Украине военной техники без каких-либо гарантий.

По словам собеседника CNN, из-за отсутствия помощи от США украинские военные были вынуждены отойти от Авдеевки. А поскольку Палата представителей откладывает голосование по выделению Украине $60 млрд военной помощи, Пентагон рассматривает другие варианты для поддержки Украины в условиях растущих потребностей.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах становятся все более актуальными в последние несколько недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится "все более ужасной", заявили чиновники.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.

Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

26 февраля Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для выделения помощи Украине.

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