П'ять головних новин України та світу на 19:00 30 грудня

ППО, вибухи і пожежа у Бєлгороді, наслідки вчорашньої наймасованішої ракетної атаки РФ проти України, турки продали lifecell та інші новини

ППО в Бєлгороді (Фото - соцмережі)

1. Сили оборони масовано вдарили по військових об'єктах у Росії. Багато прильотів: список цілей. Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії в ніч проти 30 грудня. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українських спецслужбах (детальніше).

2. Через вчорашню наймасованішу атаку РФ з повітря загинули 39 людей – Зеленський. В результаті наймасованішої ракетної атаки РФ 29 грудня в різних регіонах України постраждали 159 людей, 39 із них – загинули (детальніше).

3. У російському Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: фото та відео вибухів і пожеж. Вдень 30 грудня у Бєлгороді лунають вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України (детальніше).

4. Турки продали lifecell. Новий власник – французька NJJ Capital. Турецький мобільний оператор Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, в тому числі lifecell, французькій інвестиційній компанії NJJ Capital мільярдера Ксав'є Ньєля (детальніше).

5. Зеленський провів підсумкову Ставку у 2023-му: Визначено стратегію війни на 2024-й. Президент Володимир Зеленський провів підсумкове у цьому році засідання Ставки верховного головнокомандувача: аналізували результати ведення бойових дій та ухвалені протягом року рішення (детальніше).

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