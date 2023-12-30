Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 декабря

ПВО, взрывы и пожар в Белгороде, последствия вчерашней массированной ракетной атаки РФ против Украины, турки продали lifecell и другие новости

ПВО в Белгороде (Фото - соцсети)

1. Силы обороны массированно ударили по военным объектам в России. Много прилетов: список целей. Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России в ночь на 30 декабря. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинских спецслужбах (подробнее).

2. Из-за вчерашней массированной атаки РФ с воздуха погибли 39 человек – Зеленский. В результате самой массированной ракетной атаки РФ 29 декабря в разных регионах Украины пострадали 159 человек, 39 из них – погибли (подробнее).

3. В российском Белгороде заявляют об обстреле центра города: фото и видео взрывов и пожаров. Днем 30 декабря в Белгороде раздаются взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины (подробнее).

4. Турки продали lifecell. Новый владелец – французский NJJ Capital. Турецкий мобильный оператор Turkcell объявил о продаже своего украинского бизнеса, в том числе lifecell, французской инвестиционной компании NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля (подробнее).

5. Зеленский провел итоговую Ставку в 2023-м: Определена стратегия войны на 2024-й. Президент Владимир Зеленский провел итоговое в этом году заседание Ставки верховного главнокомандующего: анализировали результаты ведения боевых действий и принятые в течение года решения (подробнее).

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