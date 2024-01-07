П'ять головних новин України та світу на 19:00 7 січня

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами С-300. Вдалося збити 21 із 28 БпЛА. У ніч проти 7 січня Росія атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з Краснодарського краю та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованого Донбасу. ППО України вдалося знищити 21 безпілотник (детальніше).

2. Глава профільного комітету анонсував великі зміни норм законопроєкту про мобілізацію. Рішення щодо законопроєкту про мобілізацію оборонний комітет парламенту планує ухвалити 9 січня, сказав голова комітету Олександр Завітневич. "Головне завдання – знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують", – сказав він (детальніше).

3. "Не розумію, чому ми вагаємося". Експрезидент Німеччини – про ракети Taurus для України. Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук гостро розкритикував позицію німецького уряду щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. "Я не розбираюся у військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів", – заявив Гаук (детальніше).

4. "РЕБа явно недостатньо". Україна починає масштабувати виробництво захисту від дронів. Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби та наземних безпілотних платформ, сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ринок БпЛА в Україні за рік вдалося збільшити в сто разів, і за тим самим прикладом розвиватимуть ринок РЕБ (детальніше).

5. Орбан несподівано став претендентом на одну з головних посад у Євросоюзі. Президент ЄС Шарль Мішель вирішив балотуватися під час виборів до Європейського парламенту. Якщо він достроково залишить посаду, її на кілька місяців може отримати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (детальніше).

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