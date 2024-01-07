Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 января

Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Россия ночью атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300. Удалось сбить 21 из 28 БпЛА. В ночь на 7 января Россия атаковала Украину 28 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из Краснодарского края и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированного Донбасса. ПВО Украины удалось уничтожить 21 беспилотник (детальнее).

2. Глава профильного комитета анонсировал большие изменения норм законопроекта о мобилизации. Решение о законопроекте о мобилизации оборонный комитет парламента планирует принять 9 января, сказал глава комитета Александр Завитневич. "Главная задача – найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают", – сказал он (детальнее).

3. "Не понимаю, почему мы колеблемся". Экс-президент Германии – о ракетах Taurus для Украины. Бывший президент Германии Йоахим Гаук остро раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. "Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук (детальнее).

4. "РЭБа явно недостаточно". Украина начинает масштабировать производство защиты от дронов. Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ, сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, рынок БпЛА в Украине за год удалось увеличить в сто раз, и по тому же примеру будут развивать рынок РЭБ (детальнее).

5. Орбан неожиданно стал претендентом на одну из главных должностей в Евросоюзе. Президент ЕС Шарль Мишель решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Если он досрочно покинет должность, ее на несколько месяцев может получить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (детальнее).

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