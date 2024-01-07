"РЭБа явно недостаточно". Украина начинает масштабировать производство защиты от дронов
Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ, рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"При таком количестве беспилотников и с нашей стороны, и со стороны врага возникает вопрос радиоэлектронной борьбы. Сейчас мы делаем все, чтобы вместе с Министерством обороны, Генеральным штабом открыть рынок и запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ", — сказал он.
По словам Федорова, недавно также был заключен первый контракт на большое количество турелей для дистанционного управления пулеметов.
"Это первые результаты открытия рынка наземных платформ. Дистанционно управляемые наземные беспилотники будут минировать, разминировать, будут выполнять функции эвакуации, подвозить боеприпасы", — сказал он.
Министр сказал, что не может говорить об этом более подробно, чтобы не поставить под угрозу производителей.
- 6 января Владимир Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.
- Во время массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря и 2 января Россия избивала не по энергетической инфраструктуре, а по оборонным заводам.