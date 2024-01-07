"РЭБа явно недостаточно". Украина начинает масштабировать производство защиты от дронов

Рынок БпЛА в Украине за год удалось увеличить в сто раз, и по тому же примеру Украина планирует развивать рынок РЭБ

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ, рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"РЭБа явно недостаточно", — признал он.

Он сказал, что рынок БПЛА в Украине за год удалось увеличить в сто раз, и по тому же примеру будут рынок РЭБ.



"При таком количестве беспилотников и с нашей стороны, и со стороны врага возникает вопрос радиоэлектронной борьбы. Сейчас мы делаем все, чтобы вместе с Министерством обороны, Генеральным штабом открыть рынок и запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ", — сказал он.

По словам Федорова, недавно также был заключен первый контракт на большое количество турелей для дистанционного управления пулеметов.

"Это первые результаты открытия рынка наземных платформ. Дистанционно управляемые наземные беспилотники будут минировать, разминировать, будут выполнять функции эвакуации, подвозить боеприпасы", — сказал он.

Министр сказал, что не может говорить об этом более подробно, чтобы не поставить под угрозу производителей.