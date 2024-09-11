П'ять головних новин України та світу на 21:00 11 вересня

Затримана колишня посадовиця (Фото: СБУ)

1.Пентагон: Іран передав Росії ракети Fath 360, вона може використати їх протягом кількох тижнів. Іран передав Росії балістичні ракети Fath 360, і вона може використати їх проти України найближчими тижнями. Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал-майор США Пет Райдер (детальніше).

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

2. СБУ: Ексзаступниця голови Волинської обладміністрації організувала схему з ухилянтами. Служба безпеки України повідомила про затримання колишньої заступниці голови Волинської обласної військової адміністрації. За даними слідства, вона заробляла на схемі з ухилянтами. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі підтвердив, що фігурантка – Мирослава Якимчук (детальніше).

3. Україна домовилась із МВФ про шостий транш на $1,1 млрд. Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу п’ятий перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення шостого кредитного траншу розміром $1,1 млрд (834,8 млн СПЗ). Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний (детальніше).

4. Побиття ветерана у Смілі: підозрюваного "кримінального авторитета" знайшли в готелі – відео. Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі – 28-річний чоловік переховувався в одному з готелів у Черкаській області. Правоохоронці опублікували відео (детальніше).

5. Очільники дипломатій США та Британії прибули до Києва. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва, передає агенція Reuters (детальніше).

Читайте також тести дня:

Нова генерація. Скільки газових станцій побудували в Україні і чи допоможуть вони

Колоритні українські слова з поеми Котляревського, значення яких вас здивує

"Сили росіян сточуються. Наші – теж". Що відбувається під Вугледаром, Покровськом та Кураховим

Путін – шахіст та любовні листи Кіму. Що показали перші дебати Трампа й Гарріс

Авто зі сміття і бойові машини з КПІ. Найцікавіші автомобілі, розроблені студентами