Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 11 сентября

Задержанная бывшая чиновница (Фото: СБУ)

1. Пентагон: Иран передал России ракеты Fath 360, она может использовать их в течение нескольких недель. Иран передал России баллистические ракеты Fath 360, и она может использовать их против Украины в ближайшие недели. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер (подробнее).

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2. СБУ: Экс-замглавы Волынской обладминистрации организовала схему с уклонистами. Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего заместителя главы Волынской областной военной администрации. По данным следствия, она зарабатывала на схеме с уклонистами. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе подтвердил, что фигурантка – Мирослава Якимчук (подробнее).

3. Украина договорилась с МВФ о шестом транше на $1,1 млрд. Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала пятый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению шестого кредитного транша в размере $1,1 млрд (834,8 млн СПЗ). Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный (подробнее).

4. Избиение ветерана в Смеле: подозреваемого "криминального авторитета" нашли в гостинице – видео. Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле – 28-летний мужчина скрывался в одной из гостиниц в Черкасской области. Правоохранители опубликовали видео (подробнее).

5. Руководители дипломатий США и Британии прибыли в Киев. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев, передает агентство Reuters (подробнее).

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