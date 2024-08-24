П'ять головних новин України та світу на 21:00 24 серпня

Україна повернула з російського полону 115 військових, ГУР уразило склад боєприпасів у Воронезькій області та інші новини

Обмін полоненими (Фото: Коордштаб)

1.Обмін з Росією: 115 військовополонених повернулися до України. 115 українських захисників повернулися до України – новий великий обмін з Росією відбувся 24 серпня. Про це повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі президент Володимир Зеленський (детальніше).

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2. ГУР уразило склад у Воронезькій області РФ, де зберігалося понад 5000 тонн боєприпасів – відео. У ніч проти 24 серпня Головне управління розвідки Міністерства оборони завдало ударів по складу боєприпасів на території Росії. Про це повідомила пресслужба ГУР і оприлюднила відповідне відео (детальніше).

3. Зеленський – про мету операції в Курській області: Це був превентивний удар. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція Збройних Сил України в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області. Про це він розповів під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте (детальніше).

4. "Зброя нового класу". Україна вдарила по армії РФ ракетою-дроном "Паляниця". Українські військові 24 серпня вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця". Про це на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).

5. "Хворий дід не диктуватиме червоні лінії". Звернення Зеленського до Дня Незалежності. Україна для всього світу – приклад того, як не боятись російського диктатора Володимира Путіна: "Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії". Про це у зверненні до Дня Незалежності заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).

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