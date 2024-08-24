Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 24 августа

Украина вернула из российского плена 115 военных, ГУР поразило склад боеприпасов в Воронежской области и другие новости

Обмен пленными (Фото: Коордштаб)

1. Обмен с Россией: 115 военнопленных вернулись в Украину. 115 украинских защитников вернулись в Украину – новый крупный обмен с Россией состоялся 24 августа. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале президент Владимир Зеленский (подробнее).

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2. ГУР поразило склад в Воронежской области РФ, где хранилось более 5000 тонн боеприпасов – видео. В ночь на 24 августа Главное управление разведки Министерства обороны нанесло удары по складу боеприпасов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала соответствующее видео (подробнее).

3. Зеленский – про цель операции в Курской области: Это был превентивный удар. Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных Сил Украины в Курской области – это превентивный удар для защиты Сумской области. Об этом он рассказал во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните (подробнее).

4. "Оружие нового класса". Украина ударила по армии РФ ракетой-дроном "Паляница". Украинские военные 24 августа впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". Об этом на торжествах по случаю Дня Независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

5. "Больной дед не будет диктовать красные линии". Обращение Зеленского ко Дню Независимости. Украина для всего мира – пример того, как не бояться российского диктатора Владимира Путина: "Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии". Об этом в обращении ко Дню Независимости заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

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