Під час війни ВЛК треба проходити раз на рік – Міноборони
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Наразі військовозобов'язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік – ця норма діє під час воєнного стану. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Журналіст запитав, як часто потрібно зараз перепроходити ВЛК, навіть якщо людину до цього вже визнавали придатною до служби.

Лазуткін відповів: під час воєнного стану потрібно проходити ВЛК раз на рік.

Натомість у мирний час це треба робити раз на п'ять років, додав речник.

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