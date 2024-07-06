Під час війни ВЛК треба проходити раз на рік – Міноборони

У мирний час це потрібно робити раз на п'ять років

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Наразі військовозобов'язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік – ця норма діє під час воєнного стану. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Журналіст запитав, як часто потрібно зараз перепроходити ВЛК, навіть якщо людину до цього вже визнавали придатною до служби.

Лазуткін відповів: під час воєнного стану потрібно проходити ВЛК раз на рік.

Натомість у мирний час це треба робити раз на п'ять років, додав речник.

Міністерство оборони поділилося детальною інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа у мобільному застосунку "Резерв+". Оновити дані треба до 16 липня.

МО розвіяло міфи щодо Резерв+: українці хибно думають, що електронні дані розсекретять, що вагоміші документи з ЦНАПу, що їх оголосять у розшук, відстежуватимуть геолокацію або ж надішлють е-повістку.

З 17 липня чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону.

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