Во время войны ВВК нужно проходить раз в год – Минобороны

В мирное время это нужно делать раз в пять лет

Иллюстративное фото: Depositphotos

В настоящее время военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год – эта норма действует во время военного положения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналист спросил, как часто нужно сейчас перепроходить ВВК, даже если человека уже признавали пригодным к службе.

Лазуткин ответил: во время военного положения нужно проходить ВВК раз в год.

В мирное время это нужно делать раз в пять лет, добавил спикер.

Министерство обороны поделилось подробной инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа в мобильном приложении "Резерв+". Обновить данные нужно до 16 июля.

МО развеяло мифы насчет Резерв+: украинцы ошибочно думают, что электронные данные рассекретят, что более весомые документы из ЦНАПа, которые объявят в розыск, будут отслеживать геолокацию или пришлют е-повестку.

С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ для пересечения границы.

Читайте также: Штрихкод в военных документах можно считать только в ТЦК, а QR-код – Вениславский.