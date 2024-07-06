Во время войны ВВК нужно проходить раз в год – Минобороны
В настоящее время военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год – эта норма действует во время военного положения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Журналист спросил, как часто нужно сейчас перепроходить ВВК, даже если человека уже признавали пригодным к службе.
Лазуткин ответил: во время военного положения нужно проходить ВВК раз в год.
В мирное время это нужно делать раз в пять лет, добавил спикер.
Министерство обороны поделилось подробной инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа в мобильном приложении "Резерв+". Обновить данные нужно до 16 июля.
- МО развеяло мифы насчет Резерв+: украинцы ошибочно думают, что электронные данные рассекретят, что более весомые документы из ЦНАПа, которые объявят в розыск, будут отслеживать геолокацию или пришлют е-повестку.
С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ для пересечения границы.
Читайте также: Штрихкод в военных документах можно считать только в ТЦК, а QR-код – Вениславский.