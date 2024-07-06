Во время войны ВВК нужно проходить раз в год – Минобороны
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В настоящее время военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год – эта норма действует во время военного положения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Журналист спросил, как часто нужно сейчас перепроходить ВВК, даже если человека уже признавали пригодным к службе.

Лазуткин ответил: во время военного положения нужно проходить ВВК раз в год.

В мирное время это нужно делать раз в пять лет, добавил спикер.

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