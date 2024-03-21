Під час "виборів" Путіна росіяни скидали гроші на українські дрони – ГУР

У міжнародному зборі на "Сичів" найактивнішими виявилися росіяни, стверджують в українській розвідці

Ілюстративне фото: ГУР

Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів Головного управління розвідки найактивнішими виявилися громадяни РФ. Пік їхньої активності збігся з часом проведення "виборів" російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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За даними української воєнної розвідки, до волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, за чотири дні долучилися майже 3000 осіб. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих виборів Путіна", – зауважили в ГУР.

У пресслужбі додали, що до збору також долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав. Збір триває досі, потрібно зібрати 25 млн грн.

14 березня Україна закликала світову спільноту не визнавати так звані вибори російського диктатора на тимчасово окупованих територіях.

16 березня понад 50 країн засудили "вибори" Путіна в окупації.

Вранці 18 березня так звана Центральна виборча комісія РФ повідомила, що російський диктатор Володимир Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента з нібито 87,34% голосів.

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