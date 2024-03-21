Во время "выборов" Путина россияне донатили на украинские дроны – ГУР
Во время международного благотворительного сбора на закупку ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений Главного управления разведки наиболее активными оказались граждане РФ. Пик их активности совпал со временем проведения "выборов" российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
По данным украинской военной разведки, к волонтерской акции, проводимой телеканалом Freedom, за четыре дня присоединились почти 3000 человек. Из них 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших QR-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.
"Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов Путина", — отметили в ГУР.
В пресс-службе добавили, что к сбору также присоединились находящиеся за рубежом украинцы, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств. Сбор продолжается до сих пор, нужно собрать 25 млн грн.
- 14 марта Украина призвала мировое сообщество не признавать так называемые выборы российского диктатора на временно оккупированных территориях.
- 16 марта более 50 стран осудили "выборы" Путина в оккупации.
- Утром 18 марта так называемая Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что российский диктатор Владимир Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента с якобы 87,34% голосов.
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