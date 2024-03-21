Во время "выборов" Путина россияне донатили на украинские дроны – ГУР

В международном сборе на "Сычей" наиболее активными оказались россияне, утверждают в украинской разведке

Иллюстративное фото: ГУР

Во время международного благотворительного сбора на закупку ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений Главного управления разведки наиболее активными оказались граждане РФ. Пик их активности совпал со временем проведения "выборов" российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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По данным украинской военной разведки, к волонтерской акции, проводимой телеканалом Freedom, за четыре дня присоединились почти 3000 человек. Из них 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших QR-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

"Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов Путина", — отметили в ГУР.

В пресс-службе добавили, что к сбору также присоединились находящиеся за рубежом украинцы, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств. Сбор продолжается до сих пор, нужно собрать 25 млн грн.

14 марта Украина призвала мировое сообщество не признавать так называемые выборы российского диктатора на временно оккупированных территориях.

16 марта более 50 стран осудили "выборы" Путина в оккупации.

Утром 18 марта так называемая Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что российский диктатор Владимир Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента с якобы 87,34% голосов.

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