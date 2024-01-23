Під Києвом унаслідок обстрілу росіян є руйнування та постраждалі — фото наслідків

У Київській області внаслідок удару РФ пошкоджено багатоповерхівки, господарські споруди та 12 автомобілів

Наслідки удару по Київській області (Фото: поліція Київщини)

На Київщині внаслідок масованого ракетного удару російських окупантів вранці 23 січня є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

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За словами правоохоронців, пошкоджено багатоповерхові будинки, господарські споруди та 12 автомобілів.

Чотири особи постраждали, але відмовилися від госпіталізації.

На місцях працюють поліціянти, вибухотехніки та рятувальники.

Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти в укриття, коли є загроза обстрілу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія зробила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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