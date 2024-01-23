Під Києвом унаслідок обстрілу росіян є руйнування та постраждалі — фото наслідків
Наслідки удару по Київській області (Фото: поліція Київщини)

На Київщині внаслідок масованого ракетного удару російських окупантів вранці 23 січня є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

За словами правоохоронців, пошкоджено багатоповерхові будинки, господарські споруди та 12 автомобілів.

Під Києвом унаслідок обстрілу росіян є руйнування та постраждалі — фото наслідків

Чотири особи постраждали, але відмовилися від госпіталізації.

Під Києвом унаслідок обстрілу росіян є руйнування та постраждалі — фото наслідків

На місцях працюють поліціянти, вибухотехніки та рятувальники.

Під Києвом унаслідок обстрілу росіян є руйнування та постраждалі — фото наслідків

Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти в укриття, коли є загроза обстрілу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

  • Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія зробила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
  • Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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