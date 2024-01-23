Под Киевом в результате обстрела россиян есть разрушения и пострадавшие — фото последствий
В Киевской области в результате массированного ракетного удара российских оккупантов утром 23 января есть разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
По словам правоохранителей, повреждены многоэтажные дома, хозяйственные сооружения и 12 автомобилей.
Четыре человека пострадали, но отказались от госпитализации.
На местах работают полицейские, взрывотехники и спасатели.
Граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытия при угрозе обстрелов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".
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