Під Мелітополем підірвано військовий потяг РФ – ГУР

Зруйновано ключову логістичну артерію росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму

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Уночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого селища Якимівка Мелітопольського району Запорізької області було підірвано військовий потяг РФ. "Товарняк" і залізничні колії було пошкоджено. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вантажний потяг, що перевозив, зокрема паливо, рухався в бік тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що вибух стався на залізничному полотні, внаслідок чого цистерни й товарні вагони пішли під укіс.

"Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", – заявили у ГУР.

За даними розвідки, після вибуху російська влада оголосила на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "план-перехоплення".

Зокрема, посилилися перевірки на блок-постах, збільшилася кількість патрулів у населених пунктах.