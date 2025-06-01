Под Мелитополем взорван военный поезд РФ – ГУР
Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного поселка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области был взорван военный поезд РФ. "Товарняк" и железнодорожные пути были повреждены. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Грузовой поезд, перевозивший, в частности, топливо, двигался в сторону временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что взрыв произошел на железнодорожном полотне, в результате чего цистерны и товарные вагоны пошли под откос.
"Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", – заявили в ГУР.
По данным разведки, после взрыва российские власти объявили на временно оккупированных территориях Запорожской области "план-перехват".
В частности, ужесточились проверки на блок-постах, увеличилось количество патрулей в населенных пунктах.
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