Підготовка ЗСУ. Зеленський доручив Генштабу дати список того, як можна покращити роботу центрів

Раніше головком Сирський повідомив, що ЗСУ працюють над збільшенням терміну базової загальновійськової підготовки – проєкт почнуть у жовтні-листопаді

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу ЗСУ надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки військових. Про це голова держави повідомив після засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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Президент заслухав доповідь головного інспектора Міністерства оборони Ігоря Воронченка.

Зеленський доручив Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки захисників.

Раніше, 15 вересня, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що у Збройних Силах України працюють над тим, аби збільшити термін базової загальновійськової підготовки.

За його словами, відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді поточного року.

25 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою студенти призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл.

12 липня Сирський розпорядився запровадити обов'язкове вивчення норм міжнародного гуманітарного права у рамках курсу військового вишколу для військовослужбовців.

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