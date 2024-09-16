Подготовка ВСУ. Зеленский поручил Генштабу дать список того, как можно улучшить работу

Ранее главком Сырский сообщил, что ВСУ работают над увеличением срока базовой общевойсковой подготовки – проект начнут в октябре-ноябре

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ предоставить перечень мер по улучшению работы центров боевой подготовки военных. Об этом глава государства сообщил после заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

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Президент заслушал доклад главного инспектора Министерства обороны Игоря Воронченко.

Зеленский поручил Генштабу предоставить перечень мер по улучшению работы центров боевой подготовки защитников.

Ранее, 15 сентября, главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в Вооруженных Силах Украины работают над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки.

По его словам, соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

25 июня Кабмин принял постановление, согласно которому студенты призывного возраста могут быть отчислены, если откажутся проходить базовую военную обучение.

12 июля Сырский распорядился ввести обязательное изучение норм международного гуманитарного права в рамках курса военной военной подготовки для военнослужащих.

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