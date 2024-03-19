Після фейкових новин про смерть король Британії провів зустріч у Букінгемському палаці – фото

18 березня в мережі з'явилися чутки про те, що Чарльз III помер у віці 75 років

Король Великої Британії Чарльз III (Фото: EPA)

Сьогодні король Великої Британії Чарльз III провів зустріч з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці, щоб відзначити 70-річчя підписання перемир'я. Про це повідомили на сторінці Королівської сім'ї у соцмережі X (раніше Twitter).

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Як вказується, тоді в бойових діях брали участь 60 000 військовослужбовців з Британії та держав Співдружності, 1100 з них загинули.

Пізніше принцеса і герцогиня Единбурзькі влаштують захід у палаці від імені Його Величності, аби відзначити річницю "забутої війни".

Фото: X

Вчора в мережі з'явилися чутки про те, що Чарльз III помер у віці 75 років. Згодом цю інформацію спростували в посольстві Британії.

Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії.

Новим королем став спадкоємець престолу Чарльз, який раніше носив титул принца Уельського. Він склав присягу монарха 10 вересня. Коронація відбулася в травні 2023 року.

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