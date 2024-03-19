После фейковых новостей о смерти король Британии провел встречу в Букингемском дворце

18 марта в сети появились слухи о том, что Чарльз III скончался в возрасте 75 лет

Король Великобритании Чарльз III (Фото: EPA)

Сегодня король Великобритании Чарльз III провел встречу с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие подписания перемирия. Об этом сообщили на странице Королевской семьи в соцсети X (ранее Twitter).

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Как указывается, тогда в боевых действиях участвовали 60 000 военнослужащих из Британии и государств Содружества, 1100 из них погибли.

Позже принцесса и герцогиня Эдинбургские устроят прием во дворце от имени Его Величества, чтобы отметить годовщину "забытой войны".

Фото: X

Вчера в сети появились слухи о том, что Чарльз III скончался в возрасте 75 лет. Впоследствии эту информацию опровергли в посольстве Британии.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского. Он принял присягу монарха 10 сентября. Коронация прошла в мае 2023 года.

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