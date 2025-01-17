Після Стармера і Крозетто до Києва прибула глава МЗС Словенії – фото

Зазначається, що Таня Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Києві

Фото: МЗС Словенії/Х

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон 17 січня прибула з робочим візитом до Києва. Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства країни.

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"Міністерка Таня Файон за запрошенням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги візьме участь у міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Києві", – зазначили у словенському МЗС.

Там додали, що разом з колегами вона обговорить подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів до миру.

Фото: МЗС Словенії/Х

Фото: МЗС Словенії/Х

Вранці 16 січня до Києва із першим візитом на посаді прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Згодом того ж дня до української столиці приїхав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

У липні 2024 року президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали безпекову угоду.