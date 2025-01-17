После Стармера и Крозетто в Киев прибыла глава МИД Словении – фото

Отмечается, что Таня Файон примет участие в министерской встрече "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве

Фото: МИД Словении/Х

Министр иностранных дел Словении Таня Файон 17 января прибыла с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

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"Министр Таня Файон по приглашению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги примет участие в министерской встрече "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве", – отметили в словенском МИД.

Там добавили, что вместе с коллегами она обсудит дальнейшую поддержку Украины, восстановление страны и поиск путей мира.

Фото: МИД Словении/Х

Фото: МИД Словении/Х

Утром 16 января в Киев с первым визитом в должности прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В тот же день в украинскую столицу приехал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

В июле 2024 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о безопасности.