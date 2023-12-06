Пісторіус: Україна не отримає мільйон снарядів, але Німеччина незабаром передасть 200 000
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус знову заявив, що Євросоюз не зможе передати Україні мільйон снарядів до весни 2024 року, але запевнив, що "ситуація покращиться". Ці слова пролунали в інтерв'ю журналістам німецького ZDF.

Глава Міноборони Німеччини заявив, що "завжди знав, що цифра у 1 млн боєприпасів навряд чи буде досягнута".

"Ця цифра породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу", – розповів Пісторіус.

Водночас він пообіцяв покращення ситуації з боєприпасами для України вже найближчим часом.

"Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться в найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 000 боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", – підкреслив глава німецького Міноборони.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувалися на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї.

  • У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
  • Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.
  • Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

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