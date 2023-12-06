Пісторіус: Україна не отримає мільйон снарядів, але Німеччина незабаром передасть 200 000

Глава Міноборони Німеччини заявив, що "завжди знав, що цифра у 1 млн боєприпасів навряд чи буде досягнута"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус знову заявив, що Євросоюз не зможе передати Україні мільйон снарядів до весни 2024 року, але запевнив, що "ситуація покращиться". Ці слова пролунали в інтерв'ю журналістам німецького ZDF.

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Глава Міноборони Німеччини заявив, що "завжди знав, що цифра у 1 млн боєприпасів навряд чи буде досягнута".

"Ця цифра породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу", – розповів Пісторіус.

Водночас він пообіцяв покращення ситуації з боєприпасами для України вже найближчим часом.

"Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться в найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 000 боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів", – підкреслив глава німецького Міноборони.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувалися на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.

Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

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