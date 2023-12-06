Писториус: Украина не получит миллион снарядов, но Германия вскоре передаст 200 000
Министр обороны Германии Борис Писториус снова заявил, что Евросоюз не сможет передать Украине миллион снарядов к весне 2024 года, но заверил, что "ситуация улучшится". Эти слова прозвучали в интервью журналистам немецкого ZDF.
Глава Минобороны Германии заявил, что "всегда знал, что цифра в 1 млн боеприпасов вряд ли будет достигнута".
"Эта цифра породила ожидания, которые в итоге не оправдались. Один миллион не так легко достичь для перешедшей с мирного времени оборонной промышленности", – рассказал Писториус.
В то же время он пообещал улучшение ситуации с боеприпасами для Украины в ближайшее время.
"Вы можете быть уверены, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы. Только Германия предоставит почти 200 000 боеприпасов. Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", – подчеркнул глава немецкого Минобороны.
26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что Европейский Союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.
1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
- Rheinmetall производит еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.
- Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.
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