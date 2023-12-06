Писториус: Украина не получит миллион снарядов, но Германия вскоре передаст 200 000

Глава Минобороны Германии заявил, что "всегда знал, что цифра в 1 млн боеприпасов вряд ли будет достигнута"

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус снова заявил, что Евросоюз не сможет передать Украине миллион снарядов к весне 2024 года, но заверил, что "ситуация улучшится". Эти слова прозвучали в интервью журналистам немецкого ZDF.

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Глава Минобороны Германии заявил, что "всегда знал, что цифра в 1 млн боеприпасов вряд ли будет достигнута".

"Эта цифра породила ожидания, которые в итоге не оправдались. Один миллион не так легко достичь для перешедшей с мирного времени оборонной промышленности", – рассказал Писториус.

В то же время он пообещал улучшение ситуации с боеприпасами для Украины в ближайшее время.

"Вы можете быть уверены, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы. Только Германия предоставит почти 200 000 боеприпасов. Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", – подчеркнул глава немецкого Минобороны.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил , что Европейский Союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

Rheinmetall производит еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.

Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

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