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Росіяни завдали п'ять авіаударів по 82-й бригаді після публікації в ЗМІ, куди її перевели – Маляр

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 14:05
Росіяни завдали п'ять авіаударів по 82-й бригаді після публікації в ЗМІ, куди її перевели – Маляр - Фото
Підбитий танк Leopard 2A4 ЗСУ (скриншот)

Засоби масової інформації, які видали дані про передислокацію 82-ї бригади ЗСУ на південному фронті, винні в тому, що по позиціях військовослужбовців російські окупанти завдали авіаударів. Про це заявила у Telegram заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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15 серпня Forbes написав, що Генштаб увів у бій під Роботиним на південному фронті 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду (Чернівці), сформовану у березні 2023 року.

Бригаду на 2000 військових, оснащену сучасною технікою, Politico раніше називало "майже сміховинно потужною", "броньованим центром енергії". Там же вказувалось, що вона нібито має на озброєнні 150 БМП (включно з 90 Stryker, 40 Marder, 24 M113), а також 14 британських танків Challenger 2.


"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, – п'ять авіаударів по бригаді на добу", – написала вона.

Маляр наголосила, що за несанкціоноване поширення такої інформації передбачено кримінальну відповідальність (ст. 114-2 КК): можна отримати від п'яти до восьми років ув'язнення.

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Євген Пилипенко
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війнацензураГанна Малярвоєнний стан82 бригада
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