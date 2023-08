Росіяни завдали п'ять авіаударів по 82-й бригаді після публікації в ЗМІ, куди її перевели – Маляр

Засоби масової інформації, які видали дані про передислокацію 82-ї бригади ЗСУ на південному фронті, винні в тому, що по позиціях військовослужбовців російські окупанти завдали авіаударів. Про це заявила у Telegram заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

15 серпня Forbes написав, що Генштаб увів у бій під Роботиним на південному фронті 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду (Чернівці), сформовану у березні 2023 року.

Бригаду на 2000 військових, оснащену сучасною технікою, Politico раніше називало "майже сміховинно потужною", "броньованим центром енергії". Там же вказувалось, що вона нібито має на озброєнні 150 БМП (включно з 90 Stryker, 40 Marder, 24 M113), а також 14 британських танків Challenger 2.

German-supplied Marder infantry fighting vehicles of Ukrainian 82nd Air Assault Brigade somewhere at a training ground in Ukraine.#UkraineRussiaWar #82ОДШБр pic.twitter.com/QS8MGIjaS2