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По 82-й бригаде нанесли пять авиаударов после публикации в СМИ, куда ее перевели – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 14:05
По 82-й бригаде нанесли пять авиаударов после публикации в СМИ, куда ее перевели – Маляр - Фото
Подбитый танк Leopard 2A4 ВСУ (скриншот)

Средства массовой информации, выдавшие данные о передислокации 82-й бригады ВСУ на южном фронте, виноваты в том, что по позициям военнослужащих российские оккупанты нанесли авиаудары. Об этом заявила в Telegram заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

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15 августа Forbes написал, что Генштаб ввел в бой под Работино на южном фронте 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (Черновцы), сформированную в марте 2023 года.

Бригаду на 2000 военных, оснащенную современной техникой, Politico ранее называло "почти смехотворно мощной" и "бронированным центром энергии". Там же указывалось, что она якобы имеет на вооружении 150 БМП (включая 90 Stryker, 40 Marder, 24 M113), а также 14 британских танков Challenger 2.


"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, – пять авиаударов по бригаде в сутки", – написала она.

Маляр подчеркнула, что за несанкционированное распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность (ст. 114-2 УК): можно получить от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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Євген Пилипенко
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войнацензуравоенное положениеАнна Маляр82 бригада
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