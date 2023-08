По 82-й бригаде нанесли пять авиаударов после публикации в СМИ, куда ее перевели – Маляр

Средства массовой информации, выдавшие данные о передислокации 82-й бригады ВСУ на южном фронте, виноваты в том, что по позициям военнослужащих российские оккупанты нанесли авиаудары. Об этом заявила в Telegram заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

15 августа Forbes написал, что Генштаб ввел в бой под Работино на южном фронте 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (Черновцы), сформированную в марте 2023 года.

Бригаду на 2000 военных, оснащенную современной техникой, Politico ранее называло "почти смехотворно мощной" и "бронированным центром энергии". Там же указывалось, что она якобы имеет на вооружении 150 БМП (включая 90 Stryker, 40 Marder, 24 M113), а также 14 британских танков Challenger 2.

