Politico: Пентагон та Держдеп різної думки щодо зброї для ЗСУ. Це сповільнює допомогу

Через розбіжність між Пентагоном та Держдепом США у поглядах щодо зброї для ЗСУ оборонне відомство Штатів повільніше схвалює запити України про військову допомогу. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації президента.

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Він заявив, що Держдеп та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони – загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси та мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них" – пояснив співрозмовник журналістів.

Politico наводить за приклад далекобійні ракети ATACMS, які минулого тижня президент США Джо Байден, за даними американських ЗМІ, таки погодився надати Україні.

"Пентагон спочатку опирався надсиланню ракет, оскільки у них не було зайвих у власних запасах", – пояснило видання.

Офіційні особи США визнають, що лідери Пентагону дотримуються обдуманого, керованого підходу до оцінки потреб України на полі бою, проте керівники Міноборони часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було дати Україні те, що йому потрібно для поточної боротьби.

Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет" далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією. Про це писали NBC News.

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