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Politico: Пентагон и Госдеп разного мнения по поводу оружия для ВСУ. Это замедляет помощь

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 08:28
Politico: Пентагон и Госдеп разного мнения по поводу оружия для ВСУ. Это замедляет помощь - Фото
ATACMS (Фото: USAASC)

Из-за разногласий между Пентагоном и Госдепом США касательно оружия для ВСУ оборонное ведомство Штатов медленнее одобряет запросы Украины о военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента.

Он заявил, что Госдеп и Пентагон "двигаются с разной скоростью на основе разных точек зрения" по оружию для Украины.

"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны – угрозы. Люди из Минобороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них" – объяснил собеседник журналистов.

Politico приводит в пример дальнобойные ракеты ATACMS, которые на прошлой неделе президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, таки согласился предоставить Украине.

"Пентагон сначала сопротивлялся отправке ракет, поскольку у них не было лишних в собственных запасах", – объяснило издание.

Официальные лица США признают, что лидеры Пентагона придерживаются обдуманного, управляемого подхода к оценке потребностей Украины в поле боя, однако руководители Минобороны часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было дать Украине то, что ему нужно для текущей борьбы.

  • Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет" дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией. Об этом писали NBC News.

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Милана Головань
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