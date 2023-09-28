Politico: Пентагон и Госдеп разного мнения по поводу оружия для ВСУ. Это замедляет помощь
Из-за разногласий между Пентагоном и Госдепом США касательно оружия для ВСУ оборонное ведомство Штатов медленнее одобряет запросы Украины о военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента.
Он заявил, что Госдеп и Пентагон "двигаются с разной скоростью на основе разных точек зрения" по оружию для Украины.
"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны – угрозы. Люди из Минобороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них" – объяснил собеседник журналистов.
Politico приводит в пример дальнобойные ракеты ATACMS, которые на прошлой неделе президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, таки согласился предоставить Украине.
"Пентагон сначала сопротивлялся отправке ракет, поскольку у них не было лишних в собственных запасах", – объяснило издание.
Официальные лица США признают, что лидеры Пентагона придерживаются обдуманного, управляемого подхода к оценке потребностей Украины в поле боя, однако руководители Минобороны часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было дать Украине то, что ему нужно для текущей борьбы.
- Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет" дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией. Об этом писали NBC News.
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