Politico: Пентагон и Госдеп разного мнения по поводу оружия для ВСУ. Это замедляет помощь

Из-за разногласий между Пентагоном и Госдепом США касательно оружия для ВСУ оборонное ведомство Штатов медленнее одобряет запросы Украины о военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента.

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Он заявил, что Госдеп и Пентагон "двигаются с разной скоростью на основе разных точек зрения" по оружию для Украины.

"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны – угрозы. Люди из Минобороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них" – объяснил собеседник журналистов.

Politico приводит в пример дальнобойные ракеты ATACMS, которые на прошлой неделе президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, таки согласился предоставить Украине.

"Пентагон сначала сопротивлялся отправке ракет, поскольку у них не было лишних в собственных запасах", – объяснило издание.

Официальные лица США признают, что лидеры Пентагона придерживаются обдуманного, управляемого подхода к оценке потребностей Украины в поле боя, однако руководители Минобороны часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было дать Украине то, что ему нужно для текущей борьбы.

Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет" дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией. Об этом писали NBC News.

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