Politico: Росія через церкву може шпигувати за аеропортом та об'єктами енергетики у Швеції

Навколо будівлі православної російської церкви встановлені камери спостереження, а сама церква була збудована у 2017 році

РПЦ у Вестеросі, Швеція (Фото: SVT Nyheter)

Російська православна церква у Вестеросі, Швеція, може використовуватися для спостереження за місцевими стратегічними об'єктами, такими як аеропорт, очисні споруди та енергетичні компанії. Про це пише Politico з посиланням на Маркуса Гьоранссона, дослідника Росії у Шведському університеті оборони.

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"Церква є потенційним плацдармом, який можна використовувати для збору інформації, спрямованої як на аеропорт Вестерос, так і на промислові компанії, залучені в енергетичному секторі. Коли шведські сили оборони проводять навчання в аеропорту або поблизу нього, як це було в червні, за ними може спостерігати церква", – сказав він.

Навколо будівлі російської православної церкви встановлені камери спостереження, а сама церква була збудована у 2017 році, пишуть журналісти.

Наприкінці травня 2024 року шведське агентство SST, яке займається фінансуванням релігійних організацій, припинило підтримку церкви після консультацій із поліцією безпеки Säpo.

За словами представника Säpo, співробітники церкви контактували з особами, які працюють на російську розвідку у Швеції.

"Російська держава використовує православну російську церкву у Швеції як платформу для проведення розвідувальної діяльності", – сказав він.

Російська православна церква відреагувала на публікацію Politico. У коментарі для російського державного пропагандистського медіа РИА Новости заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, протоієрей Лищенюк, назвав звинувачення у можливому шпигунстві з церкви "абсурдом і наклепом".

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