Politico: Россия через церковь может шпионить за аэропортом и объектам энергетики в Швеции

Вокруг здания православной российской церкви установлены камеры наблюдения, а сама церковь была построена в 2017 году

РПЦ в Вестеросе, Швеция (Фото: SVT Nyheter)

Русская православная церковь в Вестеросе (Швеция) может использоваться для наблюдения за местными стратегическими объектами, такими как аэропорт, очистные сооружения и энергетические компании. Об этом пишет Politico со ссылкой на Маркуса Геранссона, исследователя России в Шведском университете обороны.

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"Церковь является потенциальным плацдармом, который можно использовать для сбора информации, направленной как на аэропорт Вестерос, так и на промышленные компании, задействованные в энергетическом секторе. Когда шведские силы обороны проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было в июне, за ними может наблюдать церковь", – сказал он.

Вокруг здания Русской православной церкви установлены камеры наблюдения, а сама церковь была построена в 2017 году, пишут журналисты.

В конце мая 2024 года шведское агентство SST, занимающееся финансированием религиозных организаций, прекратило поддержку церкви после консультаций с полицией безопасности Säpo.

По словам представителя Säpo, сотрудники церкви контактировали с лицами, работающими на российскую разведку в Швеции.

"Российское государство использует Русскую православную церковь в Швеции как платформу для проведения разведывательной деятельности", – сказал он.

Русская православная церковь отреагировала на публикацию Politico. В комментарии для российского государственного пропагандистского медиа РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Лищенюк, назвал обвинение в возможном шпионаже из церкви "абсурдом и клеветой".

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