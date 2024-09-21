Politico: США можуть передати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16

Такі бомби можуть вражати цілі на відстані понад 100 км

Винищувач F-16 (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні в межах нового пакета допомоги крилаті авіабомби середньої дальності для винищувачів F-16. Про це повідомило видання Politico із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За їхніми словами, США оголосять про новий пакет допомоги Україні на $385 млн у понеділок, 23 вересня.

До нього можуть увійти крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon. Цей тип озброєння вже використовується США та кількома союзниками. Бомби можуть вражати цілі на відстані 70 миль (понад 110 км).

Пакет допомоги Україні, який все ще формується також міститиме артилерійські снаряди, ракети та боєприпаси для систем протиповітряної оборони. Водночас, за словами співрозмовників, вміст пакета може змінитися до офіційного оголошення.

15 вересня радник президента США з нацбезпеки Салліван анонсував суттєвий пакет допомоги для ЗСУ до кінця вересня.

Reuters писало, що США готують пакет допомоги на $375 млн для України. Планується, що до нього увійдуть артснаряди, патрульні катери, боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.

Читайте також: Зеленський готується до низки зустрічей у США, представить план перемоги