Politico: США могут передать Украине крылатые авиабомбы средней дальности для F-16

Такие бомбы могут поражать цели на расстоянии более 100 км

Истребитель F-16 (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине в рамках нового пакета помощи крылатые авиабомбы средней дальности для истребителей F-16. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на троих неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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По их словам, США объявят о новом пакете помощи Украине на $385 млн в понедельник, 23 сентября.

В него могут войти крылатые авиационные бомбы Joint Standoff Weapon. Этот тип вооружения уже используется США и несколькими союзниками. Бомбы могут поражать цели на расстоянии 70 миль (более 110 км).

Пакет помощи Украине, который все еще формируется, также будет включать артиллерийские снаряды, ракеты и боеприпасы для систем противовоздушной обороны. В то же время, по словам собеседников, содержимое пакета может измениться до официального объявления.

15 сентября советник президента США по нацбезопасности Салливан анонсировал существенный пакет помощи ВСУ до конца сентября.

Reuters писало, что США готовят пакет помощи на $375 млн для Украины. Планируется, что в него войдут артснаряды, патрульные катера, боеприпасы к HIMARS и другое вооружение.

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