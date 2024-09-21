Politico: США могут передать Украине крылатые авиабомбы средней дальности для F-16
Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине в рамках нового пакета помощи крылатые авиабомбы средней дальности для истребителей F-16. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на троих неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.
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По их словам, США объявят о новом пакете помощи Украине на $385 млн в понедельник, 23 сентября.
В него могут войти крылатые авиационные бомбы Joint Standoff Weapon. Этот тип вооружения уже используется США и несколькими союзниками. Бомбы могут поражать цели на расстоянии 70 миль (более 110 км).
Пакет помощи Украине, который все еще формируется, также будет включать артиллерийские снаряды, ракеты и боеприпасы для систем противовоздушной обороны. В то же время, по словам собеседников, содержимое пакета может измениться до официального объявления.
- 15 сентября советник президента США по нацбезопасности Салливан анонсировал существенный пакет помощи ВСУ до конца сентября.
- Reuters писало, что США готовят пакет помощи на $375 млн для Украины. Планируется, что в него войдут артснаряды, патрульные катера, боеприпасы к HIMARS и другое вооружение.
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